Fraude et délinquance dans les transports routiers de marchandises

La délinquance et la fraude dans les transports routiers sont des problèmes de plus en plus préoccupants. L'ampleur du phénomène de vols de marchandises et de véhicules transportant des marchandises est difficile à estimer mais les données disponibles montrent que non moins de 1 % de la flotte commerciale est volée chaque année dans certains pays, ce qui correspond à des pertes annuelles s’élevant à plusieurs millions d’euros.

Cette publication fournit des informations sur les vols de véhicules commerciaux et de marchandises pour les années 90 dans 23 pays européens. Elle décrit les types de vol et les méthodes de recensement utilisées, mettant ainsi en lumière les difficultés rencontrées pour mesurer le phénomène statistiquement. Ce rapport identifie les manières (existantes ou potentielles) d’améliorer la sécurité des véhicules de transports routiers de marchandises. Il passe en revue les équipements qui peuvent permettre de prévenir le vol des véhicules (dispositifs de prévention des vols) et de localiser et récupérer les véhicules volés (systèmes après vol).

Ce rapport est le résultat de deux études portant respectivement sur le «Vol de marchandises et de véhicules transportant des marchandises» et «L’amélioration de la sécurité des véhicules dans le transport de marchandises par route». Il décrit également les différentes actions des Ministres de la CEMT et les décisions politiques prises en la matière.