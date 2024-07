Examens en matière de coopération pour le développement : Pays-Bas 1997

Les Pays-Bas sont depuis longtemps parmi les bailleurs de fonds les plus performants, aussi bien par le volume de leur aide publique au développement (APD) que par le soin avec lequel elle a été utilisée et la constante recherche d'une plus grande efficacité.

Lors de l'examen triennal de la politique et du programme d'aide des Pays-Bas auquel il a procédé, le Comité d'aide au développement (CAD) s'est tout particulièrement intéressé à la réorganisation ambitieuse, voire téméraire, entreprise en 1996 par les Pays-Bas dans leur dispositif de coopération pour le développement. Cette refonte porte aussi bien sur le processus budgétaire que sur la structure des postes au ministère des Affaires étrangères et dans les ambassades auprès des pays bénéficiaires. Le CAD a également apprécié l'intention des Pays-Bas de concentrer leur action sur l'éradication de la pauvreté par le développement économique et social.

L'effort d'APD des Pays-Bas, qui avait fléchi entre 1986 et 1994 en pourcentage du PNB, s'est renforcé entre 1994 et 1996. En 1996, les Pays-Bas se sont classés au quatrième rang des Membres du CAD par leur rapport APD/PNB et au cinquième par le volume absolu de leur aide. Le Comité a félicité les Pays-Bas pour ces résultats et exprimé l'espoir de voir se poursuivre le travail de sensibilisation et d'information du public, grâce auquel l'aide recueille déjà un large soutien dans l'opinion publique néerlandaise.

Les examens en matière de coopération pour le développement programmés pour 1998 porteront sur les Membres du CAD suivants : Canada, Espagne, Etats-Unis, Allemagne, Communauté européenne, Finlande et Luxembourg.