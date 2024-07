Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement : le bassin des Caraïbes 2004

L’initiative pour l’investissement dans le bassin des Caraïbes vise à promouvoir une coopération créative et pragmatique entre les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes, de l’OCDE et d’autres organisations internationales. Les rapports sont destinés à être utilisés par les pays concernés, le Costa Rica, la République dominicaine et la Jamaïque comme des feuilles de route pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de réforme de leur politique en matière d’investissement. A paraître : Les rapports sur Antigua-et-Barbuda, le Belize, la Grenade, Haïti, les Antilles néerlandaises, Sainte-Lucie et la Trinité-et-Tobago.