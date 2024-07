Examens de l'OCDE des politiques d'innovation : France 2014

Ce rapport sur la France compare les performances et le fonctionnement du système français avec ceux d'autres pays, et se base sur les conclusions des travaux thématiques de l'OCDE ainsi que sur environ 30 entretiens conduits avec les principaux acteurs du système français de recherche et d'innovation. Ce système a connu des transformations profondes au cours de la dernière décennie, et le rapport met l'accent sur le "Programme des Investissements d'Avenir", un plan gouvernemental qui vise à dynamiser la recherche et l'innovation et à encourager les réformes de l'ensemble du système.