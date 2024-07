Examen mutuel de l'efficacité du développement en Afrique 2012

L’Examen mutuel de l’efficacité du développement est un exercice de reddition mutuelle de comptes qui est réalisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et l’OCDE, suite à une demande formulée en 2003 par les Chefs d’État et de gouvernement des pays du NEPAD. Cet examen a pour objet de dresser le bilan de ce qui a été fait par l’Afrique et par ses partenaires au développement pour honorer les engagements souscrits concernant le développement de la région, d’évaluer les résultats obtenus et de définir les principales priorités pour l’avenir.

Il complète les auto-évaluations établies par chaque partie au partenariat, et s’inscrit dans le droit fil de l’évolution conceptuelle qui porte désormais l’attention sur l’efficacité du développement et non plus sur la seule efficacité de l’aide, et de l’accent placé à Busan sur la responsabilité mutuelle. Les réunions des Chefs d’État et de gouvernement des pays du NEPAD en janvier 2012 et des ministres des Finances de l’UA/CEA en mars 2012 ont confirmé l’intérêt de l’exercice.

L’édition 2012 du rapport suit la même structure que le rapport intérimaire, et s’articule autour de quatre grandes thématiques : croissance économique durable, investissement dans l’humain, bonne gouvernance et financement du développement.