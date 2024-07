Le Sénégal cherche à atteindre le rang des pays émergents en 2035. L'examen multidimensionnel du Sénégal participe à la stratégie de développement du pays pour réaliser cet objectif. L’examen a débuté par une évaluation initiale (Volume 1) qui a identifié trois contraintes au développement relatives aux dysfonctionnements du système éducatif, du système fiscal et de l'administration publique. En second lieu, l’examen a consisté en une analyse approfondie du contrat social et de ces contraintes, accompagnée d’une série de recommandations de politiques publiques (Volume 2). Le dernier rapport (Volume 3) synthétise les travaux des deux précédents et transforme les 33 propositions de recommandations de politiques publiques en un plan d'action élaboré et validé par le gouvernement sénégalais. Il présente également un tableau de bord de suivi des réformes ainsi qu’une série d'indicateurs et d'objectifs à atteindre d'ici 2035.