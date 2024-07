Examen multidimensionnel du Maroc (Volume 2)

Le Maroc ambitionne de rejoindre le rang des pays émergents et de réussir un développement dynamique et équitable. Porté par cet objectif, le Maroc s’est engagé dans un programme de modernisation et de transformation profonde du pays depuis la fin des années 90. Pour permettre au Maroc de franchir une nouvelle étape dans son développement et d’enclencher une dynamique de croissance forte, pérenne et inclusive, l’OCDE a identifié trois axes de réformes essentielles. Le premier vise à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles pour donner une nouvelle impulsion à la transformation structurelle. Le deuxième a pour objectif de relever le niveau de formation de la population et de le mettre en adéquation avec les besoins du marché du travail. Le troisième cherche à renforcer la cohérence des stratégies sectorielles pour accroître l’efficacité des politiques publiques et de l’action de l’État.

Ce deuxième volume de l’Examen multidimensionnel du Maroc fournit des recommandations détaillées sur chacun de ces axes de réforme, et ce à partir d’une analyse approfondie et d’un processus participatif mené avec les parties prenantes marocaines.