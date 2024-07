Ce second volume de l’Examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire sert à accompagner le pays dans l'élaboration de sa stratégie de développement vers l’émergence. Il formule des recommandations dans les domaines clés à réformer pour parvenir à un développement durable et à une croissance équitable. L’économie devra être plus diversifiée, plus productive et plus créatrice d’emplois, grâce à une plus grande compétitivité, en tablant sur une concurrence dynamique, des normes et des standards de qualité ainsi que des échanges renforcés. La marche vers l’émergence devra être accompagnée d'investissements dans les infrastructures économiques qui soutiennent la croissance, la productivité et la réduction des inégalités. Le fonctionnement des systèmes financier et fiscal ivoiriens devra être revu pour répondre aux nouveaux besoins de financement générés par l’émergence. Enfin, le système de formation devra permettre de développer les compétences adaptées aux besoins du marché du travail et à la transformation structurelle de l’économie.