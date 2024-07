Examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire

Cette série aide les pays à identifier et surmonter les obstacles à de meilleurs niveaux de bien-être et à une croissance plus équitable et durable. Elle s’appuie sur des examens multidimensionnels par pays, qui tiennent compte des interactions entre les politiques et de l'environnement national dans lequel s’inscrivent ces dernières. Ces examens comportent trois phases. La première consiste en une évaluation initiale des obstacles au développement. La deuxième propose une analyse de fond des principaux problèmes et découle sur des recommandations détaillées. La troisième phase est conçue pour passer de la théorie à la pratique et soutenir les efforts du gouvernement dans l'élaboration de stratégies et la mise en œuvre des politiques recommandées.