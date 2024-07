Evolution des investissements et des prestations dans les transports en 1981. Rapport statistique sur les accidents de la route en 1982. Volume II

Ce rapport presente l'évolution des investissements et des prestations dans les transports dans les Etats membres de la CEMT (1) et est divisé en quatre chapitres récapitulatifs et une annexe statistique. Le chapitre 1 décrit, en les situant dans le contexte économique général, les grandes tendances enregistrées en 1981 pour l'ensemble des transports de voyageurs et de marchandises. Il vise notamment à comparer les évolutions respectives des différents modes de transports. Le chapitre 2 est consacré aux transports ferroviaires qui sont examinés sous l'angle non seulement du trafic mais également des réseaux, du matériel et de l'exploitation. Les transports routiers font l'objet du chapitre 3 qui analyse l'évolution des trafics, des parcs de véhicules, des infrastructures et des conditions d'exploitation. Les transports par voies navigables intérieures et par conduites ainsi que les transports maritimes sont étudiés au chapitre 4. La deuxième partie est un rapport statistique sur les accidents de la route en 1982.