Evolution des investissements et des prestations dans les transports (1979). Rapport statistique sur les accidents de la route en 1980. Volume II

Ce rapport qui traite du développement des investissment et expenditures des transports dans les pays de la CEMT pour 1979 contient quatre chapitres. Le chapitre 1 résume les principales tendances en matière de transport des passagers et du fret pour chacun des modes. Le chapitre 2 concerne les transports par chemin de fer, mais à la comparaison des transports effectués s'ajoute une description détaillée des réseaux et des opérations ; le chapitre 3 porte sur les transports routiers, la dimension de l'infrastructure, le. parc de véhicules et son utilisation ; et le chapitre 4 sur les voies navigables, les ports et les pipelines. La deuxième partie de le rapport est une rapport statistique sur l'évolution des accidents de la route dans les pays membres de la CEMT et les 4 pays associés.