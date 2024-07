Évaluation et prise de décision pour des transports durables

Pour présenter les résultats des évaluations économiques préalables et des études d’impact sur l’environnement de manière claire, précise et transparente aux décideurs techniques et politiques, il est essentiel d’instaurer des procédures de planification et de prise de décision particulières pour instaurer un développement plus durable. Ce rapport formule des recommandations concernant les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur des transports sur la base des expériences de sept pays en matière de planification des infrastructures et d’élaboration des politiques des transports.