Évaluation économique des chaussées à longue durée de vie

Les coûts d’entretien représentant une part importante des budgets routiers, ce rapport évalue la faisabilité économique et technique de couches de roulement innovantes pour des chaussées à longue durée de vie. Même avec des coûts initiaux plus élevés, ces couches de roulement pourraient contribuer à réduire considérablement les coûts d'entretien récurrents et les coûts pour l'usager, ainsi que les dépenses globales, sous certaines conditions exposées dans ce rapport.