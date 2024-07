Études économiques de l'OCDE : Viet Nam 2023 (version abrégée)

Le Viet Nam a réalisé des progrès économiques remarquables ces dernières décennies, en maintenant une croissance économique élevée. L'économie s'est également montrée résistante aux chocs, notamment à la pandémie de COVID-19. Les réformes approfondies et continues menées depuis la fin des années 1980 ont été la clé de cette réussite économique. Néanmoins, face aux défis importants qui l'attendent, le Viet Nam doit redoubler d'efforts pour faire avancer les réformes structurelles qui consolideront encore les forces du marché. La population vieillit rapidement et l'augmentation de la productivité est une priorité urgente. Cela nécessitera de nouvelles réformes pour réduire la participation de l'État, en particulier dans les secteurs de réseau tels que les télécommunications, et pour garantir des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises. Il est également essentiel d'approfondir l'intégration commerciale pour renforcer les chaînes d'approvisionnement dans un paysage économique mondial en pleine mutation. Malgré l'augmentation récente de l'utilisation du numérique, le Viet Nam doit améliorer les compétences des travailleurs en renforçant la formation professionnelle et l'éducation des adultes. L'engagement de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 nécessite des changements radicaux dans le système économique. Pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, il convient d'arrêter les nouveaux investissements dans le charbon et d'accélérer la mise en œuvre d'un marché du carbone. Comme ces réformes nécessiteront des ressources fiscales supplémentaires, l'assiette fiscale devrait être élargie afin d'augmenter les recettes publiques.

CHAPITRES THÉMATIQUES : RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DE PRODUITS ; NUMÉRISATION ; CROISSANCE VERTE