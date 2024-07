Études économiques de l'OCDE : Turquie 2006

Dans cette édition de l'Étude économique consacrée périodiquement à la Turquie, l'OCDE offre un aperçu de ses performances économiques récentes, et indique que ce pays doit améliorer sa gestion des risques macroéconomiques et accroître sa résilience aux chocs. Elle analyse les possibilités de renforcer la compétitivité et la croissance de l'économie turque en simplifiant sa réglementation, ce qui devrait également réduire les incitations aux activités économiques informelles. Elle examine par ailleurs le système de retraite, ainsi que les mesures à adopter pour rendre le système d'enseignement accessible à l'ensemble de la population et pour libérer le potentiel de l'agriculture.