Études économiques de l'OCDE : Turquie 2018 (version abrégée)

Dans un contexte marqué par l’augmentation considérable de la population, par la poursuite attendue d’une hausse du taux d’activité de la main-d’œuvre et par des afflux massifs de réfugiés, une forte croissance et des créations d’emplois vigoureuses figurent en tête des attentes de la population et de l’agenda des pouvoirs publics. Parallèlement, les niveaux de vie ont progressé, mais plus pour ce qui concerne les conditions matérielles que du point de vue d’autres mesures de la qualité de la vie. En outre, un certain nombre d’inégalités perdurent, illustrant les difficultés rencontrées pour rendre la croissance plus inclusive.