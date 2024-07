Études économiques de l'OCDE : Nouvelle-Zélande 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique de l'OCDE sur la Nouvelle-Zélande traite des principaux enjeux sur lesquels doit être axée l'action publique pour consolider la réussite économique du pays. À cette fin, les autorités doivent renforcer la concurrence et la croissance de la productivité, modifier la fiscalité et la réglementation afin d'accroître l'efficacité du capital, préserver la flexibilité du marché du travail et favoriser une meilleure utilisation de la main-d'œuvre, améliorer les résultats de l'enseignement, et gérer les finances publiques de manière plus efficiente.