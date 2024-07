Études économiques de l'OCDE : Nouvelle-Zélande 2019 (version abrégée)

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande applique une approche fondée sur le bien-être à la prise de décisions en matière d'action publique et sur le plan budgétaire, dans l'objectif d'améliorer le bien-être des Néo-Zélandais. Cette approche englobe l'ensemble de l'administration, certains organismes publics travaillant de concert pour atteindre les objectifs fixés en la matière, mettre l'accent sur les résultats au niveau intergénérationnel et adopter des indicateurs de résultats plus généraux. Ce nouvel axe prioritaire qu'est le bien-être est déployé au moyen de diverses actions : modification de la législation pour y intégrer la fixation d'objectifs de bien-être et obligation de rendre des comptes via la production de rapports ; élaboration de cadres d'évaluation et de séries d'indicateurs ; exploitation de données factuelles sur le bien-être pour éclairer le choix des priorités et des décisions budgétaires.