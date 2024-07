Études économiques de l'OCDE : Costa Rica 2023 (version abrégée)

Le Costa Rica s'est bien remis de la récession provoquée par la pandémie. La performance soutenue et résiliente des exportations continue de soutenir la croissance, tandis que la consommation est entravée par une inflation et un chômage élevés. La situation budgétaire s'est améliorée mais reste difficile, nécessitant des efforts soutenus pour contenir les dépenses et renforcer l'efficacité du secteur public pendant plusieurs années. Le maintien et le renforcement de l'engagement en faveur des investissements directs étrangers et du commerce extérieur, qui ont été essentiels pour diversifier le panier d'exportations, et l'amélioration des conditions permettant aux entreprises nationales de prospérer sont des défis majeurs pour améliorer le niveau de vie et la création d'emplois formels.

Il faudrait pour cela alléger le fardeau réglementaire, améliorer le panier fiscal, encourager la concurrence sur les principaux marchés et de poursuivre les efforts de décarbonisation et de protection de l'environnement. Le soutien à une plus forte participation des femmes au marché du travail et l'amélioration de la protection sociale permettront de s'adapter aux changements démographiques en cours et de favoriser l'égalité des chances.

L'éducation et la formation sont une priorité pour le Costa Rica, qui leur consacre une part de dépenses parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Cependant, les résultats scolaires restent médiocres et les entreprises peinent à pourvoir leurs postes vacants, en particulier les postes techniques et scientifiques. Améliorer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques dans l'éducation est nécessaire pour mieux soutenir la croissance et l'équité.

CHAPITRES SPÉCIAUX : ÉDUCATION ET FORMATION ; COMPÉTENCES