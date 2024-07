Études économiques de l'OCDE : Costa Rica 2018 (version abrégée)

Le Costa Rica se caractérise par un niveau élevé de bien-être et une croissance économique solide. Un accès quasiment universel à l'éducation, aux soins de santé et à la retraite a contribué à des niveaux élevés de satisfaction à l'égard de la vie. Cela a été favorisé par une expansion économique vigoureuse et la poursuite de la convergence vers les niveaux de vie des pays de l'OCDE. La pauvreté, les inégalités de revenu et les disparités entre hommes et femmes sont faibles pour un pays d'Amérique latine.