Études économiques de l’OCDE : Costa Rica 2020 (version abrégée)

Les progrès économiques et sociaux du Costa Rica ont été remarquables. Au cours des 30 dernières années, la croissance a été régulière et le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été multiplié par trois. Un engagement fort en faveur de l'ouverture commerciale a contribué de manière déterminante à permettre au Costa Rica d'attirer l'investissement direct étranger et de gravir les échelons de la chaîne de valeur mondiale. Cependant, le Costa Rica est confronté à des enjeux de taille s’il veut préserver les acquis de sa réussite et poursuivre sur la voie de la convergence vers des niveaux de vie plus élevés. La situation budgétaire reste une source de vulnérabilité majeure. L'ampleur des déficits et l'augmentation rapide de la dette publique menacent de remettre en cause les résultats obtenus par le pays. La réforme budgétaire approuvée en décembre 2018 a constitué une étape historique sur la voie du rétablissement de la viabilité budgétaire. Stimuler la croissance constitue également un impératif prioritaire, car l’écart de PIB par habitant par rapport aux économies avancées reste important et le chômage est élevé. L'ampleur des inégalités et du secteur informel est forte. La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sensibles sur le Costa Rica, le ralentissement économique mondial et les nécessaires mesures d'endiguement entraînant une dégradation des perspectives de croissance et des comptes budgétaires. Pour réussir à relever ces défis de taille, il faudra renforcer le cadre budgétaire et mettre en œuvre des réformes favorisant une croissance inclusive. Pour que la progression du niveau de vie se poursuive, il faudra rehausser la productivité en créant des conditions qui permettent aux entreprises nationales de prospérer, et en maintenant et renforçant leur engagement en faveur de l'investissement direct étranger et des échanges. Rester engagé en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ainsi que de la mise en œuvre du plan de décarbonation aura aussi des répercussions positives en termes de croissance et d'emploi.

