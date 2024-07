Études économiques de l'OCDE : Canada 2021

Le déploiement du programme de vaccination au Canada laisse entrevoir la fin de la crise liée au COVID-19 et la croissance de la production devrait repartir à la hausse. Un niveau de taux directeur extrêmement bas et d’autres mesures monétaires continuent d’apporter un soutien considérable à l’économie, et les aides budgétaires aux ménages et aux entreprises ont été substantielles. Cela étant, les risques et l’incertitude demeurent grands, notamment sur la rapidité avec laquelle certaines mesures de restriction pourront être levées au fur et à mesure que la vaccination progressera et le rythme auquel les ménages commenceront à puiser dans leur épargne de précaution. La crise du COVID-19 a également mis en lumière les faiblesses des programmes de protection sociale. Remettre l’économie canadienne sur un chemin de croissance soutenable exigera de repenser la stratégie de réduction des gaz à effet de serre et de s’attaquer à certains problèmes de longue date concernant les programmes sociaux et les obstacles à la productivité des entreprises.

Il ressort de l’examen approfondi des questions de bien-être réalisé dans cette étude que le Canada pourrait faire un plus large usage des indicateurs quantitatifs pour élaborer ses politiques publiques. Ces indicateurs pourraient aider à structurer les programmes d’action et en comparer les avancées. La santé, les services de garde d’enfants, l’accessibilité financière du logement et le soutien des populations autochtones comptent parmi les domaines dans lesquels l’action publique pourrait être améliorée et conduire à une élévation des niveaux de bien-être.

CHAPITRE SPÉCIAL : BIEN-ÊTRE