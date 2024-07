Études économiques de l'OCDE : Canada 2008

Étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie canadienne. Les deux premiers chapitres évaluent la situation économique du pays et les mesures adoptées pour faire face à la modification des termes de l’échange, au vieillissement de la population et au changement climatique. Les sections suivantes portent sur la réforme de la fiscalité, la viabilité à long terme du secteur énergétique et la modernisation de la politique agricole du Canada.