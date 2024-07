Et ensuite ? Leçons sur la reprise de l’éducation

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont collaboré dans le cadre du troisième cycle d'enquètes sur les réponses de l'éducation nationale face à la fermeture d'écoles liée à la pandémie du COVID-19, administré par l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) et l'OCDE auprès des responsables des ministères de l'Éducation nationales. Les questions ont couvert les quatre niveaux de l’éducation : préscolaire, primaire, premier cycle du secondaire, second du secondaire. Les deux premiers cycles d’enquête ont été menées respectivement entre mai et juin 2020 et entre juillet et octobre 2020, et la troisième entre février et juin 2021. Au total, 143 pays ont répondu au questionnaire : 31 pays ont transmis leurs réponses à l’OCDE (« Enquête de l’OCDE ») et 112 pays à l’ISU (« Enquête de l’ISU »). Sept pays ont répondu aux deux enquêtes.