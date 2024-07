Essai n° 442E: Sensibilisation cutanée in vitro

La présente Ligne directrice (LD) pour les essais de produits chimiques fondée sur les événements clés porte sur le danger de sensibilisation cutanée pour la santé humaine après une exposition à un produit chimique. La sensibilisation cutanée fait référence à une réponse allergique après un contact avec la peau, selon la définition du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations Unies. Cette LD porte plus particulièrement sur l’activation des cellules dendritiques, qui est un événement clé de la voie toxicologique impliquée dans les effets indésirables (AOP) pour la sensibilisation cutanée. La présente LD décrit quatre méthodes in vitro portant sur le même événement clé : (i) le test d’activation de la lignée cellulaire humaine (h-CLAT), (ii) le test d’activation de la lignée cellulaire U937 (U-SENS), (iii) l’essai par gène rapporteur de l’interleukine 8 (essai IL 8 Luc) et (iv) l’essai de détection génomique rapide des allergènes pour l’évaluation des sensibilisants cutanés (GARD™skin). Les méthodes décrites dans la présente LD permettent de quantifier soit les variations d’expression de marqueurs de surface associés au processus d’activation des monocytes et des DC suite à l’exposition à un sensibilisant (CD54 et CD86, par exemple), soit les changements d’expression de l’IL 8, une cytokine associée à l’activation des DC, soit une série de gènes (signature de marqueurs génomiques) qui sont associés avec le processus d’activation des monocytes et des cellules dendritiques faisant suite à l’exposition à des sensibilisants. Elles sont toutes utilisées pour aider à distinguer les sensibilisants des non-sensibilisants cutanés, selon le SGH.