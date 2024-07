Essai n° 123 : Coefficient de partage (1-octanol/eau) : méthode du brassage lent

Cette Ligne directrice décrit la méthode du brassage lent, laquelle permet la détermination des valeurs logarithmiques du coefficient de partage 1-octanol/eau (Poe) allant jusqu’à 8.2. Le coefficient de partage entre l'eau et 1-octanol (Poe) est défini comme étant le rapport des concentrations à l’équilibre de la substance d'essai pure dans du 1-octanol saturé avec de l'eau (Co) et dans de l’eau saturée avec du 1-octanol (Ce).

Afin de déterminer le coefficient de partage, l'eau, le 1-octanol, et la substance d'essai sont équilibrés les uns avec les autres à température constante dans un réacteur thermostaté à 25° C, à l’abri de la lumière du jour et soumis à une agitation douce. L'échange entre les phases est accéléré par l'agitation. Les concentrations de la substance d'essai sont déterminées dans les deux phases. Chaque détermination de Poe est effectuée en utilisant au moins trois expériences de brassage lent indépendantes dans des conditions identiques. La régression employée pour démontrer que l'équilibre a été atteint doit s'appuyer sur les résultats d’au moins de quatre déterminations de Co/Ce à quatre moments ponctuels successifs.