Essai n° 114 : Viscosité des liquides

Cette Ligne directrice décrit des méthodes pour mesurer la viscosité des liquides. La plupart des méthodes énumérées sont appropriées à l’étude sur les liquides Newtoniens. La mesure des liquides non-Newtoniens est possible avec le viscosimètre rotatif. Les mesures de viscosité sont effectuées selon cinq méthodes: le viscosimètre capillaire, la coupe à écoulement, le viscosimètre rotatif, le viscosimètre à bille roulante, le viscosimètre à bille entraînée. Chaque détermination de viscosité est faite à une température de 20°C et de 40°C. Au moins deux déterminations sont faites à chaque température. Dans le cas des viscosimètres à capillaires et à bille, l'évaluation de la mesure de viscosité est faite selon les normes. Dans le cas des viscosimètres rotatifs, la spécification de viscosité ne s'applique qu'aux fluides Newtoniens. Pour les fluides non-Newtoniens, il est préférable de présenter les résultats obtenus sous forme de tableau ou de graphique, en les présentant de préférence par ordre de vitesse de cisaillement croissante.