Essai n° 109 : Densité des liquides et des solides

Cette Ligne directrice liste les méthodes servant à déterminer la densité de liquides et de solides. Elle ne donne qu’une courte description de ces méthodes. La densité d’une substance est le quotient de sa masse par son volume et est exprimée en unités SI en kg/m3. Plusieurs méthodes sont applicables uniquement aux substances liquides: l’aréomètre, la méthode du corps immergé (toutes les deux sont des méthodes de flottabilité) et le densimètre oscillant. Ces méthodes sont applicables aux liquides dont la viscosité dynamique ne doit pas dépasser 5 Pa.s dans le cas de l’aréomètre et du densimètre oscillant, et 20 Pa.s pour la méthode du corps immergé. Les méthodes pour les solides uniquement sont le pycnomètre de comparaison à air et le test de tassement. Les méthodes applicables aux liquides et aux solides sont la balance hydrostatique (méthode de flottabilité) et le pycnomètre. La viscosité dynamique des liquides ne doit pas dépasser 5 Pa.s dans le cas de la balance hydrostatique et 500 Pa.s pour le pycnomètre.