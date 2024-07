Essai n° 121: Estimation du coefficient d'adsorption (Koc) sur le sol et les boues d'épuration par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP)

Cette Ligne directrice décrit une méthode expérimentale utilisant la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) pour l'évaluation du coefficient Koc d'adsorption dans le sol et la boue d'épuration. Le coefficient d'adsorption est défini comme le rapport entre la concentration de la substance dans le sol ou la boue et sa concentration dans la phase aqueuse à l'équilibre d'adsorption.

La substance d'essai est injectée dans la colonne, garnie d’une phase solide de cyanopropyle et contenant des radicaux lipophiles et polaires. La substance d'essai est retardée en raison de sa répartition entre la phase mobile et celle stationnaire. Le temps de rétention tR est déterminé deux fois. Le temps de rétention nul de la CLHP t0 peut être déterminé par deux méthodes : la détermination au moyen de séries homologues et la détermination par les substances inertes qui ne sont pas retenues sur la colonne. Si les résultats expériementaux montrent que le log Koc de la substance d'essai est en dehors de la gamme de calibrage, l'essai est répété en utilisant des substances de référence plus appropriées.