Essai n° 120: Comportement de dissolution - extraction des polymères dans l'eau

Cette Ligne directrice décrit une méthode pour analyser le comportement de dissolution- extraction des polymères dans l'eau, laquelle utilise la méthode du flacon avec des modifications.

Trois échantillons de 10 g de particules de la substance d'essai sont pesés dans chacun de trois récipients équipés de bouchons en verre. 1000 ml d'eau sont ajoutés dans chaque récipient. Les récipients sont bien bouchés puis agités à 20°C pendant normalement une période de 24 heures. Puis, le contenu de chaque récipient est centrifugé ou filtré et la concentration du polymère dans la phase aqueuse limpide est déterminée par une méthode analytique appropriée. Pour une analyse directe de la phase aqueuse une seule taille d’échantillons est suffisante. L'analyse de toutes les espèces polymères de la phase aqueuse peut être réalisée soit par une méthode suffisamment sensible, soit par évaporation à sec, sous vide, de l'extrait aqueux, suivie d'une analyse du résidu par spectroscopie ou par SAA-PCI. Quand la détermination du comportement de dissolution-extraction des polymères consiste uniquement en la détermination de la teneur en carbone organique total (COT) de l'extrait aqueux, un essai additionnel est effectué, sur des échantillons de deux tailles différentes en trois exemplaires, avec des échantillons de polymère dix fois plus petits et les mêmes quantités d'eau que celles qui ont été utilisées dans le premier essai. Une détermination gravimétrique est effectuée sur la partie non dissoute ou non extraite de l'échantillon.