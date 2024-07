Essai n° 118: Détermination de la masse moléculaire moyenne en nombre et de la distribution des masses moléculaires des polymères par chromatographie sur gel perméable

Cette Ligne directrice décrit la chromatographie sur gel perméable (CPG). Cette méthode permet de déterminer la distribution des masses moléculaires et les masses moléculaires moyennes (Mn, Mw). La CPG est un type particulier de chromatographie liquide dans lequel l'échantillon est séparé selon les volumes hydrodynamiques des différents constituants.

Selon leur taille, les molécules éluées peuvent ou non pénétrer dans le matériel poreux (typiquement un gel organique) dont les colonnes sont remplies. Ainsi, les plus petites molécules sont retenues tandis que les plus grandes s'éluent plus rapidement. À la sortie de la colonne, les détecteurs (généralement par réfractométrie différentielle) fournissent l'indice de réfraction ou l'absorption dans l’UV et donnent une courbe de répartition simple. Cependant, pour attribuer des valeurs réelles de poids moléculaire à la courbe, il est nécessaire de calibrer la colonne l’élution de polymères de poids moléculaires connus et, idéalement, de structure semblable, par exemple divers polystyrènes étalons. Pour chaque échantillon analysé, deux expériences indépendantes doivent être réalisées. Elles doivent être analysées individuellement. Les paramètres Mn, Mw, Mw/Mn doivent être déterminés pour chaque mesure.