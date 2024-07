Essai n° 112: Constante de dissociation dans l'eau

Cette Ligne directrice décrit les méthodes permettant la détermination des constantes de dissociation dans l'eau. La dissociation est le partage réversible en deux ou plusieurs espèces chimiques qui peuvent être ioniques.

La détermination de la constante de dissociation exige une mesure des concentrations des formes dissociées et non dissociées de la substance chimique. A partir d'une connaissance de la stoechiométrie de la réaction de dissociation la constante appropriée peut être déterminée. Dans le cas particulier décrit dans cette directive, la substance se comporte comme acide ou base, et il est plus facile d’effectuer la détermination en mesurant les concentrations relatives des formes ionisées et non-ionisées de la substance et le pH de la solution. Le rapport entre ces termes est donné dans l'équation donnant le pKa. Quelques composés montrent plus d'une constante de dissociation. Certaines des méthodes décrites sont également appropriées aux dissociations non-acide/basse. Il y a deux façons de déterminer le pKa. L’une consiste à titrer une quantité connue de substance par un acide ou une base de référence selon le cas; l'autre consiste à déterminer les concentrations relatives des formes ionisées et non-ionisées ainsi que leurs variations en fonction du pH. Les méthodes basées sur ces principes peuvent être classées comme procédures de titration, spectrophotométriques et conductimétriques.