Essai n° 107: Coefficient de partage (n-octanol/eau): méthode par agitation en flacon

Cette Ligne Directrice décrit une méthode pour déterminer expérimentalement la valeur du coefficient de partage (n-octanol/eau) (Poe), lorsque son logarithme décimal est compris entre -2 et 4 (et quelquefois 5). Cette méthode n'est pas applicable aux substances tensio-actives. Le coefficient de partage est défini comme le rapport des concentrations d'équilibre d'une substance dissoute dans un système à deux phases constitué de deux solvants pratiquement immiscibles.

L'essai doit être conduit à une température comprise entre 20°C et 25°C, maintenue constante à ± 1°C. On effectue trois essais avec des pourcentages n-octanol/eau différents. Pour chacun des trois essais, on préparera en double les récipients d'essai contenant des quantités exactement mesurées des deux solvants et de la solution mère. Après agitation, les deux phases sont généralement séparées par centrifugation. Il est nécessaire de déterminer les concentrations de la substance d'essai dans les deux phases. Les méthodes analytiques susceptibles de convenir sont la photométrie, la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie liquide à haute performance. La quantité totale de la substance dans les deux phases doit être calculée et comparée à la quantité introduite au départ. Les résultats de chaque essai permettent de déduire une valeur de Poe. Les six valeurs du log Poe doivent s'inscrire dans un intervalle de ± 0,3 unités.