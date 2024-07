Essai n° 105: Solubilité dans l'eau

Cette Ligne directrice décrit des méthodes pour déterminer la solubilité dans l’eau des substances d’essai. La solubilité d’une substance dans l’eau est sa concentration de saturation dans l'eau à une température donnée. Cette Ligne directrice porte sur la mesure de la solubilité de substances essentiellement pures, stables dans l'eau et non volatiles. Avant de déterminer la solubilité, il est utile de disposer d'informations sur la substance telles que la formule développée, la pression de vapeur, la constante de dissociation et l'hydrolyse en fonction du pH.

La méthode par élution sur colonne et la méthode du flacon, couvrent respectivement les solubilités inférieures et supérieures à 10-2 g/l. L’essai est pratiqué de préférence à 20 ± 0,5°C. Un essai préliminaire simple permet de déterminer approximativement la quantité de substance à utiliser dans l'essai proprement dit, ainsi que le temps nécessaire pour atteindre la saturation.