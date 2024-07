Essai n° 102: Point de fusion/Intervalle de fusion

Cette Ligne directrice décrit plusieurs méthodes et dispositifs pour déterminer la température ou l’intervalle de températures de la transition de la phase solide à la phase liquide ou vice-versa.

Le point de fusion est défini comme la température à laquelle se produit le changement de la phase solide à la phase liquide à la pression atmosphérique. Ceci est considérablement affecté par les impuretés. La sélection d’une méthode particulière dépend principalement de l'état d'agrégation physique de l'échantillon et de la capacité de la substance à être facilement, difficilement ou non pulvérisable. Les méthodes présentées sont : le tube capillaire dans un bain liquide, le tube capillaire dans un bloc métallique, le banc chauffant de Kofler, le microscope à fusion, l’analyse thermique différentielle, l’analyse calorimétrique différentielle, le point de congélation, et le point d’écoulement.