Enseignement et formation dans le domaine nucléaire: faut-il s'inquiéter ?

Alors que l’humanité bénéficie aujourd’hui de nombreuses applications des technologies nucléaires, une inquiétude croissante se fait jour dans de nombreux pays de l’OCDE quant à la diminution des enseignements et des formations dans le domaine nucléaire, dont le niveau pourrait atteindre un seuil critique. Cette publication présente les résultats d’une enquête internationale sur l’enseignement et la formation dans le domaine nucléaire effectuée auprès de 200 organisations dans 16 pays. Elle examine la situation actuelle ainsi que les raisons de s'inquiéter.Elle offre des recommandations sur les actions que les pouvoirs publics, les universités et l’industrie devraient prendre pour assurer que les besoins du présent soient satisfaits et que les options futures ne risquent pas d'être compromises.