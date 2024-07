Échanges, investissement et développement : Optimiser les bénéfices de l'ouverture des marchés

Les économies en développement et en transition s'efforcent d'accélérer leur développement en libéralisant leurs échanges et leurs investissements, et en saisissant les opportunités offertes par l'économie mondiale. A la suite des crises financières récentes, la crainte a cependant été exprimée que certains pays se détournent de la libéralisation des échanges et de l'investissement. En fait, la plupart des pays touchés par la crise continuent de libéraliser échanges et leurs investissements, en quoi ils voient une solution, et non une cause de la crise.

Cette étude examine les avantages et les enjeux de la libéralisation des échanges et de l'investissement pour le développement, en s'appuyant sur les expériences menées par des économies de différentes régions du monde. L'expérience montre que l'ouverture des marchés et de l'investissement a été bénéfique lorsqu'elle s'est accompagnée d'un ensemble cohérent de mesures macroéconomiques et structurelles conçues pour stimuler la croissance, d'un renforcement des capacités, d'une politique sociale appropriée, et d'une bonne gestion des affaires publiques. Qui plus est, des pays comme la Corée ou le Mexique, qui ont opposé à la crise économique la libéralisation et les réformes structurelles, en ont tiré des résultats positifs. Un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales est donc d'un intérêt vital pour tous les pays -- développés, en développement ou en transition -- pour préparer l'économie mondiale du XXIe siècle.

