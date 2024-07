Échanges et migrations

S’inspirant d’un important séminaire organisé récemment par l’OCDE, l’OIM et la Banque Mondiale qui réunissait plus de trois cents responsables des échanges et des migrations, cet ouvrage se penche sur les enjeux des discussions actuelles sur les échanges et les migrations relevant du « mode 4 » dans le cadre des négociations sur les services menées à l’OMC. Il analyse en outre les stratégies possibles pour favoriser une meilleure compréhension entre les décideurs chargés de l’élaboration des politiques commerciales et les responsables chargés des politiques migratoires. Cet ouvrage propose des solutions pour tirer le meilleur parti des mouvements temporaires de prestataires en procurant des gains appréciables aux pays développés comme aux pays en développement.