Dynamiser les systèmes nationaux d'innovation

Promouvoir efficacement l’innovation exige des politiques publiques novatrices. L’innovation par la création, la diffusion and l’application du savoir est devenue l’un des principaux moteurs de la croissance économique et un élément clé de la réponse à beaucoup de nouveaux besoins sociaux. Toutefois, les déterminants de la capacité d’innover ont changé dans une économie mondialisée fondée sur le savoir. Les politiques gouvernementales visant à stimuler l’innovation doivent être adaptées en conséquence, guidées par un cadre conceptuel adéquat. S’appuyant sur les résultats d’un projet pluriannuel sur les systèmes nationaux d’innovation (SNI), cette publication montre comment le concept de SNI éclaire la réforme nécessaire des politiques de la technologie et de l’innovation.