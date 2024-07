Documents de l'OCDE, Volume 4 Numéro 2

Numéro spécial sur le changement climatique

Les politiques de lutte contre le changement climatique : évolutions récentes

et questions à long terme

Table des matières

314. Évolution des engagements d’atténuation : quelques questions clés, note d’information

de l’OCDE et de l’AIE

315. Technology Innovation, Development and Diffusion, OECD and IEA Information

Paper (en anglais seulement)

316. Institutional Capacity and Climate Actions, by Stéphane Willems and Kevin Baumert

(en anglais seulement)

317. Institutional Capacity and Climate Actions. Case Studies on Mexico (by F. Tudela), India

(by S. Gupta) and Bulgaria (by V. Peeva) (en anglais seulement)

318. Current Status of National Inventory Preparation in Annex I Parties and Non-Annex I

Parties, by Anke Herold (en anglais seulement)

319. Evaluating Experience with Electricity-Generating GHG Mitigation Projects, by

Jane Ellis (en anglais seulement)

320. Green Investment Schemes: Options and Issues, by William Blyth

(en anglais seulement)

321. Forestry Projects: Lessons Learned and Implications for CDM Modalities, OECD and

IEA Information Paper (en anglais seulement)

322. Policies to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Industry. Successful Approaches and

Lessons Learned: Workshop Report, OECD and IEA Information Paper

(en anglais seulement)