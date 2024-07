Documents de l'OCDE, Volume 4 Numéro 1

Numéro spécial sur le changement climatique

Inscrire les réponses au changement climatique dans les stratégies de développement : quelques études de cas

Table des matières

307. Development and Climate Change Project: Concept Paper on Scope and Criteria for

Case Study Selection (en anglais seulement)

308. Analysing the Nexus of Sustainable Development and Climate Change: An Overview

(en anglais seulement)

309. Development and Climate Change: Exploring Linkages between Natural Resource

Management and Climate Adaptation Strategies (en anglais seulement)

310. Development and Climate Change in Nepal: Focus on Water Resources and Hydropower

(en anglais seulement)

311. Development and Climate Change in Bangladesh: Focus on Coastal Flooding and the

Sundarbans (en anglais seulement)

312. Development and Climate Change in Fiji: Focus on Coastal Mangroves

(en anglais seulement)

313. Development and Climate Change in Tanzania: Focus on Mount Kilimanjaro

(en anglais seulement)