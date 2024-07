Documents de l'OCDE, Volume 3 Numéro 9

Table des matières

279. Career Interruptions due to Parental Leave – A comparative Study of Denmark and Sweden

(en anglais seulement)

280. Les consommateurs sur le marché en ligne : les lignes directrices de l’OCDE, trois ans après

281. Cost Savings Stemming from Non-Compliance with International Environmental Regulations

in the Maritime Sector (en anglais seulement)

282. Indicators for the Assessment of Telecommunications Competition (en anglais seulement)

283. Universal Service Obligations and Broadband (en anglais seulement)

284. Development of Wireless Local Area Networks in OECD Countries (en anglais seulement)

285. Comparing Domain Name Administration in OECD Countries (en anglais seulement)

286. La gestion des connaissances dans l’administration : une idée dont le temps est venu