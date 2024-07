Développement durable dans les pays de l'OCDE

Cette publication présente les enseignements concernant le développement durable tirés de 30 examens par pays qui ont été publiés depuis 2002 dans le cadre des Études économiques de l’OCDE. Elle se penche également sur les mesures concrètes que les États ont mises en œuvre afin de promouvoir le développement durable tout en se concentrant sur les résultats obtenus et sur leur efficience. Cette publication est axée sur les questions essentielles que sont l'amélioration des politiques environnementales, l'élévation du niveau de vie dans les pays en développement et la nécessité d'assurer la viabilité à long terme des revenus des retraités. De nombreux tableaux présentent des données détaillées mais aussi, sur un plan plus synthétique, les indicateurs de développement durable qui ont été utilisés pour évaluer les performances et les coûts.