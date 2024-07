Des transports efficients pour l'Europe

Alors que les services des transports sont un maillon essentiel du développement économique et social, leurs effets négatifs font l'objet d'une attention politique croissante. Pour réduire ces coûts externes, l'internalisation procède à des ajustements des charges, taxes et réglementations destinées à maximiser l'efficience économique. Ce rapport : - résume la dimension théorique et pratique de l'internalisation ; - passe en revue les estimations récentes des coûts externes du transport ; - explore les diverses politiques qui pourraient être utilisées pour promouvoir efficacement l'internalisation ; - et évalue en termes monétaires le montant des incitations requises.