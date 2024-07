Le démantèlement des centrales nucléaires est un sujet qui suscite un intérêt grandissant de la part des pouvoirs publics et de l’industrie à mesure que les unités en exploitation arrivent en fin de vie. Ce rapport, qui s’appuie sur des données fournies par 26 pays et analysées par des experts d’agences gouvernementales et de l’industrie, porte sur des réacteurs de types et de tailles très variés. Les enseignements tirés de l’étude sur les éléments de coût du démantèlement et les facteurs qui expliquent la variabilité de ces coûts intéresseront les analystes et les décideurs dans le domaine de l’énergie nucléaire.