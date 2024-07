Activités d'aide en Europe et Océanie 2003

Les Activités d'aide en Europe et Océanie présentent de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'Aide publique au développment (APD) et d’Aide publique dans les pays d’Europe et d’Océanie pour l’année 2003. Cette publication annuelle rassemble les engagements notifiés par les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE et par les institutions multilatérales à la base de données SNPC sur les activités d’aide (Système de notification des pays créanciers). Les informations présentées sont uniques, comparables et conformes aux définitions et à la méthodologie des statistiques du CAD.