Activités d'aide en Europe et Océanie 1998-1999

Les Activités d'aide en Europe et Océanie présentent de façon détaillée les engagements individuels, c'est-à-dire les versements anticipés, d'Aide publique au développment (APD) et d'Aide publique (AP) dans les pays d'Europe et d'Océanie pour les années 1998 et 1999. Cette publication annuelle rassemble les engagements qui ont été notifiés par les Membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE et par les institutions multilatérales, et enregistrés dans la base de données du Système de notification des pays créanciers (SNPC) jusqu'en avril 2000. Les informations présentées sont uniques, comparables et conformes aux définitions et à la méthodologie des statistiques du CAD.

Ces informations visent les besoins des agences et institutions de coopération au développement en matière de programmation et d'analyse par pays et par secteur. Pour chaque pays, les transactions sont groupées par année d'engagement et par secteur, et pour chaque secteur par donneur.

Egalement disponible sur Internet et sur CD-ROM Ces informations sont extraites de la base de données SNPC, qui est régulièrement mise à jour et propose des données remontant jusqu'en 1973. Elles sont disponibles sur la version en ligne des Statistiques sur le Développement international du site Internet du CAD à l'adresse http://www.oecd.org/dac/htm/online.htm ainsi que sur le CD-ROM annuel Statistiques sur le développement international.