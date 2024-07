Coup d'oeil sur les économies de l'OCDE

Combien y a-t-il de voitures par habitant en Espagne ? Quelles sont les conditions d'admission au régime d'assurance-chômage au Canada ? Quelle a été, au cours des dernières décennies, l'évolution de la consommation finale totale d'énergie dans les pays de l'OCDE ? Où en est la privatisation des entreprises de télécommunications dans divers pays de l'OCDE ? Cette publication répond à ces questions et à bien d'autres concernant la structure économique et l'action gouvernementale dans la zone de l'OCDE et leur évolution dans le temps. Elle présente un large éventail de données utiles et fiables dans des domaines aussi divers que le marché du travail, le système bancaire, la réglementation et la concurrence, les dépenses et les finances publiques, les services sociaux, l'agriculture, l'énergie et l'environnement, ainsi que des indicateurs généraux sur les niveaux de vie.