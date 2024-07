Qui dit contrats de travaux publics dit souvent réalisations et budgets d’envergure. Les marchés publics représentent en moyenne 15 % du PIB dans les pays de l’OCDE. Étant donné la complexité des méthodes de corruption dans les marchés mondialisés, le problème est de repérer la corruption dans les marchés publics. S'appuyant sur les contributions de magistrats, d'enquêteurs spécialisés et d'experts en matière d'achats publics, ce rapport répond à trois grandes questions: comment les infractions de corruption sont commises aux différentes étapes de la passation des marchés publics; comment la corruption est à mettre en relation avec d’autres infractions telles que la fraude ou le blanchiment; et enfin comment prévenir et sanctionner de telles infractions. Les motivations et comportements des différents acteurs de la corruption sont également mis en lumière. Dix études de cas sont présentées.