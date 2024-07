Coopération pour le Développement : Rapport 2002

Les avancées obtenues dans la voie du développement et l’efficacité de l’aide figurent désormais au centre du débat sur le développement et tous les acteurs intervenant dans ce domaine s’appliquent à adopter une démarche davantage axée sur les résultats. Les pays donneurs souhaitent avoir l’assurance que leurs efforts d’aide au développement ne sont pas vains. Et dans les pays partenaires, les citoyens réclament une meilleure gestion des affaires publiques, y compris des crédits d’aide, de la part de leurs gouvernements. Les objectifs du millénaire pour le développement peuvent servir de références communes aux donneurs et aux pays partenaires pour mesurer, suivre et gérer l’efficacité de l’aide, et s’assurer que les actions engagées forment un enchaînement logique propre à déboucher sur les résultats souhaités. Le Comité d’aide au développement s’emploie, avec ses membres, et les pays partenaires, à améliorer les politiques d’aide et à en évaluer la mise en œuvre sur le terrain. Les succès rencontrés, et leurs raisons, sont débattus par les donneurs, en association avec les partenaires, afin de recenser et d’adapter les principaux enseignements à en tirer. Divers domaines sont examinés : la responsabilité assurée par les uns et par les autres, l’évaluation, et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté, de partenariats public-privé, d’eau et d’assainissement. Le défi est maintenant d’exploiter au mieux ces éléments pour faire en sorte que les efforts conjoints des donneurs et de leurs partenaires soient plus efficacement mis au service des peuples des pays en développement.